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فلة الجزائرية تعلن ترشحها للرئاسة

الأحد 31 مارس 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلة الجزائرية تعلن ترشحها للرئاسة


وكالات / سما /

أعلنت الفنانة فلة الجزائرية عن نيتها في الترشح لرئاسة بلادها في الانتخابات المقبلة.

وظهرت فلة في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجه متورم، بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة، وكشفت أنها مازالت تتلقى العلاج وبدى ذلك واضحا على صوتها.

 وكشفت فلة عن نيتها للترشح قائلة:"لست متخصصة في السياسة، ولكن لما لا أترشح أنا مواطنة جزائرية، ولو تم اختياري كرئيسة جمهورية للجزائر بالتأكيد هناك الكثير من المفاجآت منها خروج المساجين، وإنشاء مصانع داخل السجون".

وكشفت أن برنامجها الانتخابي سيخلص الجزائر من مشاكلها، من خلال تطوير القطاع الصحي، والمستشفيات والتعليم والصناعة، على أن تعتمد على الأيدي العاملة الجزائرية.

#فلة الجزائرية #الرئاسة

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