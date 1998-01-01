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هجوم جديد على سعد لمجرد بسبب فضل شاكر!

الأحد 31 مارس 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم جديد على سعد لمجرد بسبب فضل شاكر!


وكالات / سما /

تعرض الفنان المغربي سعد لمجرد لهجوم قاسٍ من بعض متابعيه اللبنانيين، بعد أن نشر مقطع فيديو للفنان فضل شاكر، الذي تتهمه السلطات اللبنانية بتهديد الأمن في البلاد، والمشاركة في قتل جنديين من الجيش.

وتغزل لمجرد بصديقه شاكر، الذي يسعى الى استعادة مكانته على الساحة الفنية من خلال إطلاق أغانٍ جديدة، إلا أنه غالبا ما تتم مهاجمته ومهاجمة من يدعمه من قبل بعض اللبنانيين الرافضين لعودة شاكر إلى الغناء.

ويظهر شاكر في مقطع فيديو وهو يغني “انت باغية واحدة” بطريقته الخاصة وبلحن رومنسي، الأمر الذي نال إعجاب لمجرد، واصفا تغيير الفنان اللبناني لأغنيته بالهدية.

من جهة ثانية، تعرض سعد لانتقادات لاذعة بسبب صورته الأخيرة التي نشرها على تطبيق انستغرام وظهر فيها مرتديا جاكيت بتصميم أنثوي وباللون الزهري، مع تطريزات مغربية جميلة تزينها في الوسط.

وأكمل اطلالته بقبعة رياضية سوداء ونظارات شمسية بتصميم مختلف. ورغم أن الصورة نالت إعجاب الآلاف من متابعيه، إلا أنه لم يسلم من بعض المنتقدين الذين حرصوا على ترك التعليقات الساخرة.

#فضل شاكر #سعد لمجرد
سعد لمجرد1

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