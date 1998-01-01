هلال القدس والظاهرية يتعادلان سلبيا بدوري المحترفين

رام الله / سما /

فقد فريق هلال القدس نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة المحترفين بكرة القدم، اليوم السبت، عندما تعادل سلبيا أمام الظاهرية، في حين فاز الترجي على ثقافي طولكرم بهدف وحيد، والسموع على الأمعري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

فعلى إستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، تعادل هلال القدس والظاهرية سلبا، ليحتل الأول الوصافة برصيد 30 نقطة، أما الظاهرية فرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز ما قبل الأخير.

وحقق ترجي وادي النيص فوزا صعبا على أصحاب الأرض ثقافي طولكرم بنتيجة هدف وحيد، ليقفز إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة، أما الثقافي فتعقدت أموره وبقي في دائرة شبح الهبوط محتلا المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

وفاز السموع على الأمعري بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس، أما الأمعري فتجمد رصيده عند 17 نقطة في الترتيب التاسع.