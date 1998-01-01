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الشرطة تضبط مخزنًا للمخدرات في الرام

الأحد 31 مارس 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

كشفت شرطة ضواحي القدس، فجر اليوم الأحد، مخزنا للمخدرات في بلدة الرام، وضبطت بداخله 15 كغم من مادة يشتبه أنها مادة القنب الهندي المهجن " الهايدرو" معدة وجاهزة للتغليف والترويج.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، "بعد متابعة ورصد لعدة أيام لتاجر مخدرات كان يقوم بتجهيز ونقل كميات كبيرة من المخدرات في بلدة الرام شمال القدس المحتلة تمكنت ادارة مكافحة المخدرات بشرطة الضواحي من تحديد مكان المخزن، وعلى الفور تحركت قوة من ادارة مكافحة المخدرات تساندها قوة من شرطة المحافظة وتم مداهمة بناية غير مأهولة مُحكمة الاغلاق بعد استصدار اذن تفتيش من النيابة العامة".

وأضاف ارزيقات، اثناء عملية التفتيش تمكنت القوة من ضبط 15 كغم من مادة  يشتبه انها مادة القنب الهندي المهجن (هايدرو) كانت معدة ومخبأة وجاهزة للترويج، تم التحفظ عليها وما زال العمل جار لإحضار التاجر الذي لاذ بالفرار قبل وصول القوة.

وشكر ارزيقات كافة المواطنين الذين لا يترددون بالإبلاغ عن تحركات تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات.

#الشرطة

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