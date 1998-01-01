  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تسريبات تكشف عن هاتف "موتورولا" القادم

الأحد 31 مارس 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات تكشف عن هاتف "موتورولا" القادم


وكالات / سما /

سرّب موقع "4apk" بعض مواصفات "One Visiоn" الذي ستطرحه "موتورولا" قريبا، لتنافس به أفضل الهواتف الموجودة في الأسواق.

وبالرغم من سعر الهاتف الرخيص نسبيا، والذي لن يتجاوز 400 دولار، إلا أنه سيتزود بمعالج "Exynоs 9610" ثماني النوى من إنتاج "سامسونغ"، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية بحجم 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 غيغابايت.

كما من المفترض أن يأتي "One Visiоn" بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (48+16) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل، تتعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيزود هذا الجهاز ببطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، وشاشة بمقاس 6.2 بوصة، ودقة عرض (1080/2520) بيكسل، ونظام تشغيل "Android One"، مع واجهات خاصة تؤمن الوصول السريع إلى العديد من الميزات، والتي ستكون منها ميزة "العرض المزدوج" لتمكين المستخدم من مشاهدة الفيديوهات والعمل على التطبيقات في نفس الوقت.

ومن المفترض أن تستعرض "موتورولا" هذا الهاتف رسميا في أبريل المقبل، لتطرحه في الأسواق أوائل مايو.

#موتورولا

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. 4 شهداء و 316 اصابة بينها حرجة جدا في مليونية العودة شرق القطاع

العاروري: لا نتوقع من الاحتلال الا الأسوأ و التهدئة ليست مفتوحة وانما هدفها كالتالي..

غزة .. والقادم الأسوأ ...د. عبير عبد الرحمن ثابت

بينت وشاكيد: يجب على السنوار أن يودع العالم وسنصوت ضد اتفاق التهدئة

ليبرمان: "إسرائيل" ستحول 40 مليون دولار لحماس وهذا عار

الحية: الوفد المصري سيتسلم غداً من الاحتلال خرائط زمنية لتنفيذ التفاهمات

السيسي تدخل لضم هرتسوغ لائتلاف نتنياهو مقابل مؤتمر إقليمي

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة متجها الى تل ابيب

تقديرات إسرائيلية تزعم : الجهاد الإسلامي يقف خلف إطلاق الصواريخ ولهذا تقرر احتواء الموقف

الاعلام العبري يكشف مراحل تطبيق تفاهمات الاحتلال مع الفصائل وهذه أهم بنودها ..

مزاعم حول تسهيلات إسرائيلية في قطاع غزة بدءًا من الأحد

جيش الاحتلال : : اطلاق خمسة صواريخ من جنوب قطاع غزة صوب مستوطنات اشكول