الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة متجها الى تل ابيب

القدس المحتلة / سما /

غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة، صباح اليوم الاحد، عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة .

وسيتوجه الوفد الى تل ابيب للتباحث مع المسؤولين الاسرائيليين بشان تفاهمات التهدئة.

وغادر الوفد الأمني المصري الذي يترأسه مسؤول الملف الفلسطيني أحمد عبد الخالق القطاع بعد عدة اجتماعات عقدها في غزة مع الفصائل الفلسطينية، لتثبيت التهدئة بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، وتخفيف حدة التوتر، ومحاولة إنجاز التفاهمات الرامية لتخفيف الحصار عن قطاع غزة.

وكان الوفد المصري، قد اجتمع مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار مساء أمس، عقب انتهاء فعاليات مليونية الأرض والعودة.