  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة متجها الى تل ابيب

الأحد 31 مارس 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة متجها الى تل ابيب


القدس المحتلة / سما /

 غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة، صباح اليوم الاحد، عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة .

وسيتوجه  الوفد الى تل ابيب للتباحث مع المسؤولين الاسرائيليين بشان تفاهمات التهدئة.

وغادر الوفد الأمني المصري الذي يترأسه مسؤول الملف الفلسطيني أحمد عبد الخالق  القطاع بعد عدة اجتماعات عقدها في غزة مع الفصائل الفلسطينية، لتثبيت التهدئة بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، وتخفيف حدة التوتر، ومحاولة إنجاز التفاهمات الرامية لتخفيف الحصار عن قطاع غزة.

وكان الوفد المصري، قد اجتمع مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار مساء أمس، عقب انتهاء فعاليات مليونية الأرض والعودة.

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. 4 شهداء و 316 اصابة بينها حرجة جدا في مليونية العودة شرق القطاع

العاروري: لا نتوقع من الاحتلال الا الأسوأ و التهدئة ليست مفتوحة وانما هدفها كالتالي..

غزة .. والقادم الأسوأ ...د. عبير عبد الرحمن ثابت

بينت وشاكيد: يجب على السنوار أن يودع العالم وسنصوت ضد اتفاق التهدئة

ليبرمان: "إسرائيل" ستحول 40 مليون دولار لحماس وهذا عار

الحية: الوفد المصري سيتسلم غداً من الاحتلال خرائط زمنية لتنفيذ التفاهمات

السيسي تدخل لضم هرتسوغ لائتلاف نتنياهو مقابل مؤتمر إقليمي

الأخبار الرئيسية

تقديرات إسرائيلية تزعم : الجهاد الإسلامي يقف خلف إطلاق الصواريخ ولهذا تقرر احتواء الموقف

الاعلام العبري يكشف مراحل تطبيق تفاهمات الاحتلال مع الفصائل وهذه أهم بنودها ..

مزاعم حول تسهيلات إسرائيلية في قطاع غزة بدءًا من الأحد

جيش الاحتلال : : اطلاق خمسة صواريخ من جنوب قطاع غزة صوب مستوطنات اشكول

اضراب

بالصور.. 4 شهداء و 316 اصابة بينها حرجة جدا في مليونية العودة شرق القطاع