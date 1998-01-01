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"واتس آب" يطرح ميزة خاصة بالدردشة الليلية!

الأحد 31 مارس 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واتس آب" يطرح ميزة خاصة بالدردشة الليلية!


وكالات / سما /

كشف موقع "WABetaInfo" أن ميزة وضعية "الظلام" ظهرت على الإصدار التجريبي من تطبيق "واتس آب" في هواتف أندرويد.

ويمكن للمستخدمين تحميل هذا الإصدار من تطبيق المراسلة، لاختبار أحدث الميزات التي تعمل عليها الشركة، قبل أن تقرر طرحها في الإصدار الرسمي.

ولوحظ ظهور الميزة الجديدة التي تسهل استخدام "واتس آب" في الليل وفي حالات الإضاءة المنخفضة، في الإصدار التجريبي "2.19.82"، ولكنها ليست متاحة لجميع المستخدمين.

ومن المتوقع أن تعمل وضعية "الظلام" على تحسين تجربة المستخدم، وتقليل معدل استهلاك البطارية، من خلال تفعيل الخلفية السوداء في "واتس آب".

ويُقال إن "واتس آب" ما يزال يعمل على هذا التحديث، للتأكد من خلوه من الأخطاء المحتملة.

ولتحميل تطبيق "واتس آب" التجريبي (beta)، يجب الانتقال إلى "غوغل بلاي" على جهاز أندرويد للبحث عن التطبيق. وفي أسفل الصفحة، ستجد خيار "جرب إصدار بيتا"، حيث يمكن الضغط على "I'm In"، ثم انقر فوق "الانضمام" للتأكيد.

واكتُشفت هذه الميزة مسبقا في الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام "iOS"، ولكن تحميل الإصدار التجريبي من "واتس آب" على نظام آبل، يعد عملية أكثر تعقيدا وخطورة، لذا لا يُنصح بها.

#واتس آب #الدردشة الليلية

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