كيف تعثر على هاتفك حتى لو كان صامتا؟

وكالات / سما /

ربما كنت في مكان ما واضطررت إلى وضع هاتفك في حالة الصامت كي لا يزعجك بنغمات استقبال رسائل التواصل الاجتماعي العديدة أو رنات مكالمات غير ضرورية، ثم انشغلت بشيء ما ونسيت أين وضعت هاتفك، وتذكرت أنه لا يجدي أن تتصل به من هاتف آخر لأنك لن تسمع رنينه، فماذا تفعل في هذه الحالة؟

إن العثور على هاتفك الصامت ليس مهمة مستحيلة، واستنادا إلى نوعية هاتفك يمكنك اتباع إحدى الطريقتين التاليتين للعثور عليه:

إذا كان هاتفك أندرويد، للعثور على هاتفك، يجب أولا أن يلبي الشروط التالية:

- أن يكون شغالا.

- أن يكون لديك حساب فعال في غوغل.

- أن يكون الهاتف متصلا بالإنترنت، سواء عبر شبكة واي فاي أو بيانات الجوال.

- أن تكون ميزة تحديد الموقع الجغرافي مفعلة.

- أن تكون ميزة "اعثر على جهازي" مفعلة (وهذه الأخيرة يمكن الوصول إليها من خلال التوجه إلى "إعدادات" ثم "الأمن والموقع" ثم "اعثر على جهازي" واختر "حدد موقع هذا الجهاز عن بعد").

وفي بعض هواتف سامسونغ يدعى هذا الخيار "خدمة موقع غوغل"، وهو يتيح لخدمة موقع غوغل توفير معلومات أكثر دقة عن موقع جهازك.

كيف تحدد مكان هاتفك الصامت

إذا توافر الشروط السابقة، توجه إلى موقع www.google.com/android/find وسجل الدخول بحساب بريد جيميل الإلكتروني.

بعد ذلك اختر الجهاز الذي تريد العثور عليه (في حال كنت تستخدم أكثر من جهاز).

الخطوة الأخيرة هي اختيار "شغل الصوت" (play sound)، وسيبدأ الهاتف بالرنين لمدة خمس دقائق حتى لو كان على الوضع الصامت.

إذا كان هاتفك آيفون

تتيح آبل أيضا للمستخدمين تشغيل الصوت في هواتفهم من خلال خيار "اعثر على آيفوني" المتاح في خدمة آيكلاود، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- توجه إلى موقع icloud.com/find وسجل الدخول.

- انقر على زر "البحث".

- اختر هاتف آيفون ضمن قائمة "كافة الأجهزة" (All devices).

- اختر "شغل الصوت".