فوز أكاديمي من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بالمركز الثاني في مسابقة تصميم قرية الأيتام النموذجية

غزة / سما /

​أعلنت الجمعية الإسلامية برفح عن فوز المهندس بهاء بدير – المدرس بقسم المهن الهندسية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية – بالمركز الثاني في جائزة مسابقة تصميم قرية الأيتام النموذجية، والتي تعتبر أكبر مسابقة معمارية على مستوى قطاع غزة.

وفي تعليق له هنأ الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية المهندس بهاء بدير على هذا الفوز المميز والإنجاز الراقي، وأكد على أهمية المشاركة في المسابقات والمنافسات المحلية والدولية ورفع اسم الكلية الجامعية عاليا في مختلف المحافل، مشيرا إلى حرص الكلية الجامعية على استقطاب أفضل الخبرات العلمية والمهنية في المجالات والاختصاصات المختلفة لتدريس الطلبة وإعدادهم بالشكل الأمثل ليكونوا عناصر بناء وعطاء في المجتمع.

من جانبه أعرب المهندس بهاء بدير عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز المتميز في مسابقة تعتبر الأكبر على مستوى القطاع في مجال العمل المعماري، مبينا أنه بمجرد الإعلان عن المسابقة من قبل الجمعية الإسلامية، بدأ وبمشاركة فريق معه في العمل على تصميم لقرية الأيتام النموذجية، وقد حاز التصميم على إعجاب لجنة التحكيم التي اختارت تصميمه للفوز بالمركز الثاني.

وذكر بدير أن تصميم قرية الأيتام النموذجية استهدف مشروعا ضخما سيقام على مساحة 22000 متر مربع لعدد من المواقع، وتضمن العمل فيه على تخطيط الموقع وتصميمه والإخراج المعماري لكافة مرافق القرية التي تشتمل على مبنى مبيت لـ 500 نزيلا من كلا الجنسين، ومبنى خدمات وقاعة مؤتمرات وروضة أطفال حديثة ومسبح ربع أولمبي وملعب خماسي مع مدرج وصالة رياضية، بالإضافة إلى تصميم البوابات والأسوار والـ Landscape للمواقع.

يشار إلى أن أكاديميي الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية قد أحرزوا مؤخرا العديد من الإنجازات الرائعة على صعيد المنافسات المحلية، والتي كان آخرها من نصيب السيد جيهان أبو ناهية المدرسة في قسم إدارة المال والأعمال، والتي حصلت على جائزة المحاسب المتميز للعام 2019 عن فئة المحاسب الأكاديمي، والتي نظمتها نقابة المحاسبين في احتفالية يوم المحاسب الفلسطيني.