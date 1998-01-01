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أعراض مبكرة للزهايمر لا ينبغي تجاهلها

الأحد 31 مارس 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أعراض مبكرة للزهايمر لا ينبغي تجاهلها


وكالات / سما /

يتيح الرصد والتشخيص المبكر لأعراض الزهايمر تخفيف هذه الأعراض بواسطة بعض الأدوية المتاحة. فحتى الآن لم يتم إنتاج علاج يشفي من هذه المشكلة، ولايزال العلماء يبحثون عن أسباب وطريقة تدهور خلايا الذاكرة، منذ أن تم رصد هذا المرض بواسطة طبيب ألماني عام 1906 اسمه ألويس الزهايمر.

الارتباك وخلط الأزمنة، وسوء تقدير الأمور بما في ذلك عدم اختيار الملابس المناسبة للطقس

إليك أهم الأعراض المبكرة للزهايمر:

* النسيان المتكرر لأحداث ومواعيد ومعلومات تلقيتها حديثاً.

* صعوبة استكمال المهام اليومية مثل إعداد وجبة أو غسل الأسنان.

* عدم القدرة على اختيار الكلمات أو إنهاء العبارات للتعبير عن الأفكار والمشاعر.

* الارتباك وخلط الأزمنة، وسوء تقدير الأمور بما في ذلك عدم اختيار الملابس المناسبة للطقس.

* صعوبة عدّ الأرقام والأعداد، وعدم القدرة على تنفيذ خطة من عدة خطوات.

* تخزين الأشياء في غير أماكنها.

* مشاكل الرؤية وعدم القدرة على القراءة، وهي تختلف عن ضعف النظر الذي يعتبر طبيعياً مع تقدم السن.

* تفضيل الوحدة والرغبة في الانعزال.

* تقلب المزاج، وتغير الطباع الشخصية، وفقدان الحافز

#الزهايمر #أعراض

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