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سولشاير: مانشستر يونايتد سينفق الأموال بشكل جيد !

الأحد 31 مارس 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سولشاير: مانشستر يونايتد سينفق الأموال بشكل جيد !


وكالات / سما /

كشف السيد أولي جنار سولشاير المدير الفني النرويجي لفريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن سياسة الإنفاق الخاصة به في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الشياطين الحمر قد أعلنوا في وقت سابق عن تعيين صاحب الـ 46 عاماً في منصب المدرب الدائم لأحمر مانشستر بعد فترة ناجحة قضاها المهاجم السابق كمدرب مؤقت للفريق المانشستراوي.

واستطاع سولشاير قلب الأجواء السلبية التي خلفها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في أولد ترافورد إلى إيجابية، وتمكن من تحقيق سلسلة من النتائج المميزة، أبرزها ريمونتادا باريس التاريخية على حساب سان جيرمان الفرنسي والوصول إلى الدور ربع النهائي مندوري أبطال أوروبا للاصطدام بفريق برشلونة الإسباني.

سولشاير تحدث في تصريحات تليفزيونية نقلتها شبكة بي بي سي الشهيرة قائلاً “لن ننفق المال من أجل إنفاق المال”، مشيراً إلى أن البطل التاريخي للبريميرليج سوف يصرف الأموال بشكل جيد دون تبذير أو إسراف.

وأضاف “اليونايتد هو نادٍ يمتلك الأموال، ولكن الناس التي تعرفني، يعرفون أنني سأستخدمها بطريقة جيدة”.

يُذكر أن مورينيو كان قد اصطدم بعدم رغبة إدارة مانشستر يونايتد في توفير الصفقات التي طلبها الصيف الماضي خصوصاً في مركز قلب الدفاع.

#سولشاير #مانشستر يونايتد

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