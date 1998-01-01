فيديو.. السيتي يهزم فولهام ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

حقق نادي مانشستر سيتي فوزاً كبيراً ومستحقاً مساء اليوم السبت على فولهام بنتيجة هدفين مقابل لاشيء في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كرافين كوتاج.

وتمكن فريق السكاي بلوز من افتتاح باب التسجيل في وقت مبكر من الشوط الأول عبر لاعب خط الوسط البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة الخامسة ، فيما سجل سيرجيو أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والعشرين.

ومع انتهاء الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفيين ، فقد هدأ المستوى الفني في الشوط الثاني مع اعتماد الفريق الضيف على طريقة الاستحواذ على الكرة ، بينما خرج نادي فولهام بالهجمات المرتدة المعاكسة.

وسيبدأ المدرب بيب جوارديولا بعد المباراة ضد فولهام الاستعداد للمباراة أمام توتنهام على ملعب وايت هارت لين ، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا المقررة يوم الثلاثاء في التاسع من شهر أبريل القادم.

واستعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي ورفع رصيده للنقطة السابعة والسبعين وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني (76) ، فيما تجمد رصيد فولهام عند النقطة (17) في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

​تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي سيلعب أمام كارديف سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي ، وبعد سيطير إلى العاصمة لندن لملاقاة توتنهام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.