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فيديو .. ثنائية ميسي تقود برشلونة لحسم ديربي كتالونيا

الأحد 31 مارس 2019 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. ثنائية ميسي تقود برشلونة لحسم ديربي كتالونيا


وكالات / سما /

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى الفوز على إسبانيول بهدفين لصفر، في ديربي كتالوني، جمع الفريقين على ملعب “كامب نو”، برسم الجولة 29 من الدوري الإسباني.

واختار مدرب الفريق الكتالوني إرنستو فالفيردي لبداية اللقاء تشكيلاً مكوناً من تير شتيجين، وسيميدو، وبيكيه، ولينجليت، وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وإيفان راكيتيتش، وآرثور، وميسي، وسواريز، وكوتينيو.

بينما اختار جوان فرانسيسك فيرير، مدرب إسبانيول، تشكيل مكون من دييجو لوبيز، وروساليس ونالدو ولويس وهيرموسو وبيدروسا وفيكتور سانشيز وجرانيرو وروكا وميليندو وبورخا إجليسياس.

وانتظر نادي برشلونة الإسباني طويلاً لفك شيفرة دفاع غريمه إسبانيول. وبعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بصفر لمثله. جاءت الدقيقة 71 من المباراة لتعطي التقدم لبرشلونة عن طريق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من ضربة خطأ مباشرة، بعدما تم عرقلته على خط منطقة جزاء إسبانيول.

وبمساعدة مدافع إسبانيول برشلونة وضع ليونيل ميسي الكرة في شباك دييجو لوبيز بعدما غير زميله اتجاهها ليسكنها مرماه بشكل غريب.

وعاد ميسي في الدقيقة 89 ليطلق رصاصة الرحمة على الضيوف بهدف ثانٍ من هجمة خاطفة وضع منها البديل مالكوم الكرة على طبق من ذهب أمام ميسي الذي سدد بقوة في مرمى دييجو لوبيز.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة معززاً صدارة لليجا، وقطع خطوة جديدة نحو لقب الليجا، حيث ابتعد مؤقتاً عن أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد بـ13 نقطة. وتجمد رصيد إسبانيول برشلونة عن النقطة 34 في المركز 14.

#ميسي #ديربي كتالونيا

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