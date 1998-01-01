أتلتيكو مدريد يكتسح ألافيس ويُعيد الفارق مع برشلونة

وكالات / سما /

حقق فريق نادي أتلتيكو مدريد فوزاً كاسحاً على مضيفه، ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد زاد الضغط على الروخي بلانكوس قبل مباراة الليلة من خلال فوزه في الديربي الكتلوني على حساب إسبانيول بهدفين دون رد، ليوسع فارق النقاط إلى 13 نقطة، ولكن كتيبة المدير الفني الأرجنتيني الكفء دييجو سيميوني تمكنوا من تحقيق الفوز وإعادة فارق النقاط إلى 10.

افتتح لاعب الوسط الإسباني ساؤول نيجيز رباعية الأتلتي في الدقيقة 5، قبل أن يضيف المهاجم الإسباني الوحش دييجو كوستا الهدف الثاني لمصلحة فريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 59، عزز المهاجم الإسباني ألفارو موراتا تقدم فريقه بالهدف الثالث، قبل أن يختتم اللاعب الغاني توماس بارتي الرباعية في الدقيقة 84.

وبذلك، يكون أتلتيكو قد حقق أكبر نتيجة انتصار له هذا الموسم في كل المسابقات.

كما أصبح أنطوان جريزمان المهاجم الدولي الفرنسي رابع لاعب في الليجا هذا الموسم يصل أو يتخطى 10 أهداف أو أسيست في كل المسابقات، حيث أحرز 18 هدفاً وصنع 10 أسيست.