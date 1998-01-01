5 أسماء ستحسم صفقة انتقال بوجبا لـ ريال مدريد

وكالات / سما /

نشرت صحيفة “آس” الإسبانية تقريرًا عن الأسماء التي ستساعد الفرنسي بول بوجبا على تحقيق حلمه بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأصبح بول بوجبا ابن 26 عامًا، ونجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أحد الأسماء المرشحة بقوة للانضمام لفريق ريال مدريد في الصيف المقبل، خاصةً بعدما صرح بأن الانتقال للمرينجي يعد حلمًا كبيرًا بالنسبة له.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن هناك 5 أسماء ستحدد بصورة كبيرة مستقبل هذه الصفقة، وستكون مفتاح انضمام بوجبا للنادي الملكي.

زيدان

يعتبر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أكثر الداعمين لتلك الصفقة، فبعد عودته للنادي الإسباني من جديد، يرغب زيدان في تحقيق حلمه وهو التعاقد مع بول بوجبا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن بعد تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2016، طلب زيدان من فلورنتينو بيريز رئيس النادي بالتعاقد مع بول بوجبا، حيث كان يريد الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي في ذلك الوقت.

ولكن فلورنتينو بيريز لم يرغب في التعاقد معه، ونجح بعدها مانشستر يونايتد في التعاقد معه، لذلك لم ينسى زيدان تلك الواقعة، وسيحارب من أجل التعاقد مع بوجبا.

بوجبا

الفرنسي بول بوجبا صرح منذ فترة بأن حلمه هو اللعب في ريال مدريد، ومع زين الدين زيدان، وبهذا التصريح فهو فتح الباب على مصراعيه أمام فرصة انتقاله للريال في الصيف المقبل.

والآن ينتظر بوجبا فقط تحرك مسؤولو ريال مدريد من أجل حسم صفقة انضمامه للمرينجي.

مينو رايولا

هو وكيل أعمال بول بوجبا الحالي، وأحد أهم أسباب رفض فلورنتينو بيريز التعاقد مع النجم الفرنسي لأنه لا يحب طريقة عمل مينو رايولا على الإطلاق.

ولكن قد يتعامل هذه المرة بيريز مع مينو رايولا في ظل رغبة زيدان الكبيرة في التعاقد مع بول بوجبا.

توني كروس

مستقبل النجم الألماني توني كروس ليس واضحًا مع ريال مدريد، فبعد 5 مواسم مع المرينجي، فإنه قد يرحل في نهاية الموسم الجاري.

وذكرت “آس” بأن توني كروس لعب واحدة من أسوأ مواسمه على الإطلاق هذا العام، وفي نهاية الموسم، سيتخذ زيدان قراره الأخير الخاص بمستقبل كروس مع الفريق.

وأكملت الصحيفة بأن توني كروس قد يكون أحد مفاتيح انتقال بول بوجبا للريال، خاصةً وأن مانشستر يونايتد قد حاول التعاقد معه في الصيف الماضي، لذلك قد يستغل زيدان الأمر، ويضعه في الصفقة.

جاريث بيل

كما أشارت صحيفة “آس” منذ عدة أيام، فالنجم الويلزي جاريث بيل لم يعد ضمن مخططات ريال مدريد في الموسم المقبل، ورحيله سيكون مفتاح انتقال بول بوجبا للمرينجي.

وحاول مانشستر يونايتد التعاقد مع بول بوجبا خلال المواسم الماضية، وكان قريبًا للغاية من الحصول على خدماته في الصيف الماضي، ولكن رحيل زين الدين زيدان جعله يستمر مع المرينجي.

وبعد عودة زيدان من جديد، فإن جاريث بيل لم يعد له مكانًا في ريال مدريد، وقد يستغل المدرب الفرنسي الوضع، ويقوم باستغلال اللاعب الويلزي – هدف اليونايتد- كي يتعاقد مع بول بوجبا.