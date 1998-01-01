منتخب الشاطئية يتقدم في التصنيف العالمي

غزة / سما /

قفز المنتخب الوطني الفلسطيني للكرة الشاطئية، 62 مركزا دفعة واحدة في التصنيف العالمي الجديد للاتحاد الدولي، الذي صدر مؤخرا.

وبات "فدائي" الشاطئية في المركز 46 عالميا برصيد 225 نقطة، والثامن آسيويا من أصل 24 منتخبا في القارة "الصفراء".

ويأتي التقدم الكبير لـ"الوطني" في التصنيف العالمي، بسبب احتلاله المركز الرابع في كأس أمم آسيا 2019، التي جرت مؤخرا في تايلاند.

يشار إلى أن منتخب فلسطين غاب عن المشاركات الرسمية في لعبة الكرة الشاطئية حوالي 6 سنوات، والتي كان آخرها في 2013، وهو ما أثّر على ترتيبه المتأخر في التصنيف العالمي طوال فترة انقطاعه عن البطولات.