"بينيت" يناشد الوزراء لإجبار "نتنياهو" عقد جلسة "الكابينت" اليوم

القدس المحتلة / سما /

كشفت "القناة 13 العبرية"، أن الوزير "نفتالي بينيت" ناشد النائب العام "ماندلبليت" لإجبار نتنياهو على عقد جلسة للكابينت اليوم لمناقشة الوضع في غزة.

ووفقاً للقناة العبرية، أعلن "بينيت" أمس أنه سيرفض هو ووزيرة القضاء شاكيد الاتفاقات مع حماس.

وأضاف "بيني"، "كما قلت الليلة الماضية فإن ضعف "إسرائيل" يجلب الحماس لحركة حماس، لقد أطلقوا 5 صواريخ أخرى على سكان الجنوب، أنا أدعو رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع للكابينت اليوم لتغيير قواعد اللعبة، لأنه من الممكن ويجب هزيمة حماس.

وتابع "أنا كشخص أطمح لأكون وزيرا قادما للجيش، وسأتخذ سياسة صارمة بدلاً من الخضوع".