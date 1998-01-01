الخدمات الطبية تتعامل معــ 265 اصابة وتستنكر استهداف 4 من طواقمها

غزة / سما /

قدمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والامن الوطني، الخدمة الطبية لأكثر من 265 مواطن أصيبوا خلال مليونية الارض من مسيرات العودة على امتدادِ الحدود الشرقية لقطاع غزة.