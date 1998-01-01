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الخدمات الطبية تتعامل معــ 265 اصابة وتستنكر استهداف 4 من طواقمها

الأحد 31 مارس 2019 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

قدمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والامن الوطني، الخدمة الطبية لأكثر من 265 مواطن أصيبوا خلال مليونية الارض من مسيرات العودة على امتدادِ الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأوضحت مديرية الخدمات الطبية في تقرير صادر عنها أن طواقمها قدمت الخدمة لــ 11حالة أصيبت بالرصاص الحي و4حالات اصيبت بقنابل الغاز بشكل مباشر 250 حالة تم التعامل معها وإسعافها ميدانياً.

والجدير ذكره استهداف قوات الاحتلال لأطقم الاسعاف حيث اصيب المسعف محمد الوصيفى بقنبلة غاز فى الظهر شرق المحافظة الوسطى والمسعف أيمن البليشى بقنبلة غاز مباشر في الرأس شرق رفح إصابة المسعف رامي رامي توفيق مسمح بعيار ناري في القدم شرق خانيونس واصابة الزميل كريم لحلبي بعيار نارى بالساق .

ومن جانبه استنكر مدير عام مديرية الخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب د. محمد رمضان صالح استهداف طواقم الاسعاف اثناء اداء واجبهم الانساني.

وثمن العميد صالح تضحيات الطواقم الطبية وطواقم الاسعاف في الميدان ووجه التحية للجنود المجهولين.

#الخدمات الطبية

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