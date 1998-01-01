تقديرات إسرائيلية تزعم : الجهاد الإسلامي يقف خلف إطلاق الصواريخ ولهذا تقرر احتواء الموقف

القدس المحتلة / سما /

قدرت مصادر عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن تكون حركة الجهاد الإسلامي تقف خلف إطلاق الصواريخ تجاه مجمع مستوطنات أشكول المحاذي لحدود جنوب قطاع غزة.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن تلك المصادر،زعمها إن التقييم الأمني والتقديرات الحالية تشير لوقوف حركة الجهاد خلف إطلاق الصواريخ الخمسة.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير آخر أن تقديرات الجيش تشير إلى وقوف الجهاد الإسلامي خلف إطلاق الصواريخ مشيرةً إلى أن حماس لم تقف خلف العملية.

وبينت أنه تقرر احتواء الموقف وعملية الرد بشكل بسيط من أجل عدم الإضرار بالترتيبات الجارية مع حماس خاصةً بعد أن نجحت في قيادة المسيرات بشكل هادئ ووقفها للإرباك الليلي ما يشير إلى رغبة حماس بالتوصل لاتفاق.

وأشارت إلى أن الوفد المصري ضغط على الأطراف وعمل بآلية تحكم واضحة بالمسيرات أمس.

واعتبرت أن الحشود العسكرية أيضا شاركت في ردع حماس، وأن الأمور لن تكون هذه المرة مجرد لعبة وأن أي تصعيد يعني فقدانها للامتيازات التي ستقدمها إسرائيل لها.

ولفتت إلى أن الوفد المصري يشعر بالتفاؤل من إمكانية تحقيق التقدم في تفاهمات الهدوء.

وقال مستوطنون من غلاف غزة للصحيفة "نحن نعود لنقطة البداية .. جولة التصعيد المقبلة مسألة وقت وما يجري مجرد لعبة سياسية".

وكان مقاومون أطلقوا خمسة صواريخ تجاه أشكول دون إصابات أو أضرار فيما ردت قوات الاحتلال بقصف نقاط رصد للمقاومة دون إصابات.