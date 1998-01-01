تحذيرات إسرائيلية من الأحداث في السجون

القدس المحتلة / سما /

بثت القناة العبرية الثانية، الليلة الماضية، تقريرا مصورا مطولا من داخل السجون الإسرائيلية بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت بداخلها وقمع قوات الاحتلال للأسرى الفلسطينيين.

وركز التقرير على الإجراءات الأمنية لمنع تكرار محاولات طعن السجانين بعد نجاح إحداها وفشل أخرى على يد أسرى من حركة حماس بعد أن أقدمت إدارة مصلحة السجون على تركيب أجهزة تشويش على الاتصالات.

ووفقا للتقرير، فإن هناك تحذيرات أمنية صدرت لضباط مصلحة السجون وللسجانين بشأن التعامل مع الأسرى بعد الأحداث الأخيرة، مثل القيام بتكبيلهم قبل إخراجهم للتفتيش.

وقال متحدث باسم مصلحة السجون خلال التقرير إن عمليات التفتيش عن الهواتف النقالة التي يتم تهريبها ستتواصل وسيتم تشديدها قريبا.