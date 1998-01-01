بمشاركة الرئيس : القمة العربية في تونس تنطلق اليوم

رام الله / سما /

بمشاركة الرئيس محمود عباس، تنطلق اليوم الأحد، في تونس أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثلاثين، حيث من المقرر أن يتسلم الرئيس التونسي القائد السبسي رئاسة القمة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة شاملة لمجمل التطورات والتحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، لا سيما ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات وتحديات خطيرة، وفقًا لسلسلة الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأميركية برئاسة ترمب وقراراته المعادية، بدءا بإعلانه القدس عاصمة لدولة الاحتلال ومرورا بنقل سفارتها للقدس، والاعتراف "بسيادة إسرائيل" على الجولان السورية المحتلة، في سابقة خطيرة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ويناقش القادة العرب، مشروع جدول الأعمال الذي أعده وزراء الخارجية ويتضمن نحو 20 بنداً يتصدرها القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني مع المصاعب التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن، إلى جانب مشروع قرار يرفض إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، ويعتبره لاغيا.

ويغيب عن القمة عدد من القادة أبرزهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وينوب عنه نائبه الأول وزير الدفاع عوض بن عوف، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وسلطان عمان قابوس بن سعيد

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