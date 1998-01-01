لبيد لا يعرف هنية من السنوار !

القدس المحتلة / سما /

أظهرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، تغريدة نشرها يائير لبيد أحد زعماء تحالف "أزرق- أبيض" المنافس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لا يستطيع التفريق في معرفة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، ويحيى السنوار قائد الحركة بغزة.

ونشر لبيد عبر صفحته على تويتر صورة للسنوار إلى جانب شاب يلتقط معه صورة سيلفي خلال مسيرات غزة أمس السبت، إلا أنه عرف السنوار على أنه هنية، وهذا ما دفع بعض الإسرائيليين إلى وصفه بالسياسي الفاشل الذي "لا يعرف عدوه".

وأقدم لبيد على تعديل المنشور بوضع اسم السنوار عليه، حيث جاء في تغريدته "السنوار يلتقط صورة سيلفي بالقرب من السياج وأطفالنا في الملاجئ .. من هنا تعرف أن نتنياهو فقد الردع".