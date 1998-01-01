رئيس البرازيل يصل إسرائيل اليوم

القدس المحتلة / سما /

يصل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الأحد، إلى تل أبيب في زيارته الأولى لإسرائيل منذ انتخابه قبل أشهر قليلة.

وستستمر زيادة بولسونارو عدة أيام سيلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أنه سيزور "حائط البراق" تحت حماية الأمن الإسرائيلي.

وسيبحث خلال الزيارة إمكانية فتح مكتب تمثيلي "تجاري" لبلاده في القدس، بدلا من نقل السفارة بكاملها في ظل الخلافات مع بعض الدول بشأن عملية نقلها ومعارضة الجيش وبعض الجهات السياسية في البرازيل لهذه الخطوة وتأثيرها على الاقتصاد والتعاون مع الدول العربية.