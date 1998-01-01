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الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني

الأحد 31 مارس 2019 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني


رام الله / سما /

 اجتمع الرئيس محمود عباس، مساء  السبت، في العاصمة التونسية، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وهنأ الرئيس، العاهل الأردني بتسلمه جائزة "مصباح السلام للقديس فرنسيس" الدولية، مشيدا بمواقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة في كافة المحافل.

واستعرض الزعيمان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة الملك، مجمل التطورات الراهنة على الساحة الفلسطينية، إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.

وأكد الرئيس والعاهل الأردني، ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين حيال التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس، كما تم بحث سبل مواجهة التحديات المحدقة بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومن الجانب الأردني: وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومستشار الملك، مدير مكتب الملك منار الدباس، وسفير المملكة لدى تونس عواد السرحان، ومندوب المملكة لدى الجامعة العربية علي العابد.

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