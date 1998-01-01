مدفعية الاحتلال تقصف نقاط رصد للمقاومة بغزة

غزة / سما /

أطلقت المدفعية الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، عدد من القذائف تجاه نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

و أطلقت الدبابات قذائفها تجاه نقطتي رصد في المنطقة الشرقية لدير البلح شرق وسط قطاع غزة دون أن يبلغ عن إصابات. مشيرا إلى أنها قصفت أرضٍ خالية في تلك المنطقة.

كما قصفت نقطة رصد شرق مخيم البريج شرق وسط القطاع، إلى جانب نقطة رصد أخرى شرق مدينة غزة. بالإضافة إلى أرض خالية في منطقة جحر الديك.

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من سقوط خمسة صواريخ أطلقت من غزة في مجمع أشكول الاستيطاني.