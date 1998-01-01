أبو الغيط يبحث مع غوتيرس سبل دعم القضية الفلسطينية

تونس /سما/

بحث أحمد ابو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، اليوم السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، آخر المستجدات على الساحة العربية والتعاون العربي الأممي لتسوية أزمات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وسبل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال محمود العفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية في تصريح له، إن اللقاء الذي عقد عشية انطلاق أعمال الدورة العادية الثلاثين لمجلس الجامعة على مستوى القمة في تونس، تناول مجمل أوجه التعاون وآليات التنسيق الموسعة التي تجمع بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، خاصة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين المنظمتين عام 1989، والبروتوكول المكمل لها الموقع عام 2016.

وأضاف: أن اللقاء شهد تناول آخر المستجدات على الساحة العربية والتعاون العربي الأممي لتسوية أزمات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وسبل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خاصة في مواجهة الممارسات التصعيدية للجانب الإسرائيلي، والقرارات أحادية الجانب التي تبنتها الإدارة الأميركية المخالفة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد أبو الغيط ثوابت الجامعة العربية فيما يخص الجولان السوري المحتل، والرفض التام للقرار الأميركي الأخير بالاعتراف بسيادة إسرائيل عليه.

كما بحث اللقاء آخر تطورات الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا وأهمية تكثيف الجهود العربية والدولية والأممية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية لها، ووقف التدخلات الخارجية والإقليمية التي تساهم في إذكائها.