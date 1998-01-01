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نتنياهو يزعم: استعدادات جيشنا البرية والجوية ساعدت على احلال الهدوء قرب سياج غزة

السبت 30 مارس 2019 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يزعم: استعدادات جيشنا البرية والجوية ساعدت على احلال الهدوء قرب سياج غزة


القدس المحتلة/سما/

اشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو  مساء السبت بما وصفه نجاح جيشه في فرض الهدوء على السياج الفاصل مع غزة في مسيرات العودة اليوم.
وقال نتنياهو في بيان مكتوب  "أعرب عن تقديري للقوات البرية في القيادة الجنوبية وسلاح الجو والقوات الأخرى للنشاط والاستعدادات الضخمة التي ساعدت على إحلال الهدوء اليوم على حدود قطاع غزة". وفق صحيفة "معاريف".
من جهته نقلت القناة 13 العبرية عن مصدر سياسي قوله إنه "بفضل السياسة الإسرائيلية التي تضمنت هجمات قوية من سلاح الجو وتحذيرات حادة لقيادة حماس ونشر قوات الجيش على نطاق واسع وهو ما أمر به نتنياهو - مرّت أحداث السياج على حدود القطاع بهدوء نسبيًا". 
واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب 365 اخرين السبت، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي،علي المواطنين المشاركين في مليونية الأرض والعودة شرق قطاع غزة ، بمناسبة ذكري يوم الأرض ومسيرات العودة.

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