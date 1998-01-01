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وصفاه بالمخزي.. بينت وشاكيد: يجب على السنوار أن يودع العالم وسنصوت ضد اتفاق التهدئة

السبت 30 مارس 2019 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصفاه بالمخزي.. بينت وشاكيد: يجب على السنوار أن يودع العالم وسنصوت ضد اتفاق التهدئة


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بأن نفتالي بينيت وزير التعليم الاسرائيلي وزعيم حزب اليمين الجديد، ووزيرة القضاء إيليت شاكيد سيصوتان ضد اتفاق التهدئة بين حماس ودولة الاحتلال.

و نقلت صحيفة معاريف العبرية عن بينيت قوله، "سأصوت أنا والوزيرة شاكيد في اجتماع الكابينت ضد توقيع اتفاق الاستسلام المهين من "إسرائيل" لحماس.

وأضاف بينيت أن الجمهور الإسرائيلي يشهر بالإهانة من أن السنور وهنية سيحتفلان بالنصر دون أي خوف من أن تقضي "إسرائيل" عليهم.

وأردف بينيت: "كان من الضروري أن نخرج السنوار من الحياة لا أن نتركه يتباهى مثل الطاووس".

في سياق متصل، ذكر موقع 0404 العبري، بأن بينت وشاكيد سيصوتان في الكابنيت ضد الاتفاق بين "إسرائيل" وحماس.

وأضاف: أن بينيت وشاكيد يعتبران الاتفاق بأنه اتفاق مخزي لـ"إسرائيل"، مضيفين أنه يجب على يحيى السنوار أن يودع العالم.

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