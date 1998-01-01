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مسيرة بنيويورك احياءً ليوم الأرض وتطالب بوقف دعم "إسرائيل"

السبت 30 مارس 2019 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة بنيويورك احياءً ليوم الأرض وتطالب بوقف دعم "إسرائيل"


واشنطن /سما/

خرجت مسيرة تضامنية مع فعاليات "يوم الأرض" و"مسيرات العودة" في مدينة نيويورك الأمريكية، دعما للمتظاهرين في قطاع غزة، رافعة شعارات تطالب بالحرية للفلسطينيين.

وشهد ميدان التايمز في نيويورك مظاهرة بتنظيم من حركة "نيويورك من أجل فلسطين"، بدعم من العديد من المنظمات المدنية وطائفة الحسيديم اليهودية.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإنهاء الحصار على غزة والحرية لفلسطين ووقف المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل.

ورفع يهود الحسيديم لافتات كُتب عليها: "مناهضة إسرائيل لا تعني العداء لليهود"، و"دولة إسرائيل لا تمثل اليهود في العالم"، و"اليهود في العالم يدينون جبروت إسرائيل".

وألقى بعض المشاركين في المظاهرة كلمات، في ظل تدابير أمنية اتخذتها الشرطة، وردد المتظاهرون هتافات: "يجب هدم كل الجدران من فلسطين إلى المكسيك"، و"تحيا الانتفاضة"، و"المقاومة مشروعة".

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