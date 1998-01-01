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تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في لندن في يوم الأرض ودعما لمسيرات العودة

السبت 30 مارس 2019 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في لندن في يوم الأرض ودعما لمسيرات العودة


لندن/وكالات/

نظم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، مظاهرة كبيرة أمام السفارة الإسرائيلية في لندن، بالتعاون مع عدد من المنظمات التضامنية البريطانية وفي مقدمتها "حملة التضامن" وحملة "أوقفوا الحرب" والرابطة الإسلامية وأصدقاء الأقصى.

وتأتي المظاهرة في الذكرى الـ٤٣ ليوم الأرض الخالد، والذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار، ومشاركة في "مليونية الأرض والعودة" في غزة، ورفضاً لمحاولات تصفية القضية عبر ما يسمى ب"صفقة القرن".

وأكد زاهر بيراوي نائب رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أن هذه التظاهرات والفعاليات المرافقة ترسل رسائل التضامن والانتماء والوحدة مع الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وقال بيراوي "نحن شعب واحد، ومعاناتنا واحدة، بغض النظر عن مكان وجودنا، وتنبض قلوبنا بحب الأرض والمقدسات، ونحلم بالعودة لها قريباً".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والشتات كل يقاوم الاحتلال وعنصريته، حسب موقعه وظروفه.

وأشار بيراوي إلى أهمية بناء وتطوير العلاقات مع المجتمعات الأوروبية على المستويات المختلفة، لنزع شرعية الاحتلال، وفضح ممارساته العنصرية وجرائمه ضد أهلنا في الأرض المحتلة.

ودعا بيراوي إلى تشكيل حالة من التضامن والدعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفِي مقدمتها حق العودة للأرض التي هجر منها قسراً والحق في الحريّة وتقرير المصير.

هذا، وشهدت ويلز وسكوتلندا وإيرلندا ومدن عديدة في إنجلترا وقفات احتجاجية وفعاليات توعوية، إلى جانب تظاهرات في عواصم أوروبية مختلفة استجابة لنداء الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

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