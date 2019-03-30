الخضري: أهم دعوة في يوم الأرض هي الوحدة طريق تحقيق الأهداف الفلسطينية

غزة / سما/

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن يوم الأرض هو يوم لتأكيد الحق الفلسطيني في التمسك في الأرض حرة كريمة دون احتلال وحصار وعدوان.

وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت 30-03-2019 بمناسبة احياء ذكرى يوم الأرض الخالد أن أهم دعوة موجهة اليوم للكل الفلسطيني أن طريق الوحدة الوطنية هو طريق الحرية وتحقيق الأهداف الفلسطينية والتأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في اقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد الخضري انه في ظل التحديات والمخاطر التي تهدد الكل الفلسطيني دون استثناء تبقى حقيقة انه كلما اتسعت مساحات الخلاف والفرقة زاد الخطر والتهديد لكل ارضنا وشعبنا في القدس وغزة والضفة الغربية والداخل والشتات. وعلى الرغم منيأس المعظم فانني اكرر وبكل تأكيد ان طريق وحدتنا هو الممر الامن الوحيد وغيره ضياع.

وناشد الخضري القمة العربية المنعقدة في تونس على ضرورة دعم واسناد وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني سياسيا وماليا حيث المعاناة تطال الكل الفلسطيني في القدس بالتهويد وفي غزة بالحصار والعدوان وفي الضفة الغربية بالاحتلال والجدار والاستيطان.

كما جدد الخضري مناشدة المجتمع الدولي للعمل على الزام الاحتلال برفع الحصار المفروض على غزة الغير قانوني والغير اخلاقي والغير انساني حيث تزداد المعاناة يوما بعد يوم في كافة مناحي الحياة الصحية والبيئية والاقتصادية مع ارتفاع مخيف في معدلات الفقر والبطالة ليصل الى اكثر من 60% بين الشباب.



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