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اشتية: 435 موقعا استعماريا وعسكريا إسرائيليا في الضفة حتى نهاية 2017

السبت 30 مارس 2019 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: 435 موقعا استعماريا وعسكريا إسرائيليا في الضفة حتى نهاية 2017


رام الله / سما /

كشف محمد اشتيه رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة، اليوم السبت،  عن أن "عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية عام 2017 في الضفة الغربية وصل الى 435 موقعا منها 150 مستعمرة و116 بؤرة استيطانية".

وقال اشتيه، في تصريح صحفي اليوم بمناسبة إحياء ذكرى يوم الأرض، إن استراتيجية حكومته ستقوم على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن أراضيه وموارده والتصدي للتوسّع الاستعماري الاستيطاني.

وشدّد اشتية على أن "سعي حكومة الاحتلال للسيطرة على أوسع منطقة جغرافية بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين، سيقابله تمسك فلسطيني أكبر بالأرض وتوفير كافة المقومات لتعزيز صمود المواطنين فوق أراضيهم والتصدي للهجمة الاستيطانية المستمرة".

وأضاف: "إسرائيل تقوم بشكل مكثف وممنهج بتهويد مدينة القدس وقامت مؤخرا بإصدار أوامر ترحيل لـ12 تجمعا بدويا شرقي القدس، وترخيص آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة".

ودعا اشتية إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض تخليدا لذكرى من ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الأرض، واحتجاجا على قرار الاحتلال مصادرة 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب عام .1976

وشدد اشتية على "وحدة مصير الشعب الفلسطيني حيثما كان في مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية والاستيطانية ".

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