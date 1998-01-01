اشتية: عرض التشكيلة الوزارية على الرئيس بعد عودته من القمة

رام الله / سما /

أعلن محمد اشتيه رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، اليوم السبت، عن عزمه عرض تشكيلة حكومته على الرئيس محمود عباس، بعد عودة الرئيس من اجتماعات القمّة العربيّة في تونس، الأسبوع المقبل.

وقال اشتية إنه تلقى ردودا من معظم فصائل منظمة التحرير، حول قراراتها بخصوص المشاركة في الحكومة، وسيبقى الحوار حتى اللحظة الأخيرة مع بعضها الآخر، مؤكدا أن اللقاءات تمت في بيئة إيجابيّة ومساندة للحكومة والإطار العام لبرنامجها وخطة عملها.

وشدّد على أن حكومته ستكون حكومة الكل الفلسطيني، وستعمل على تعزيز صمود المواطنين، والتصدّي للحربين السياسيّة والماليّة التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية، والحكومة الإسرائيليّة ضد شعبنا الفلسطيني.

وأشار إلى أن المشاورات رافقتها لقاءات مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، والمجالس البلدية، وغيرها من مكونات مجتمعنا الفلسطيني، بهدف تلمس أولويات مختلف القطاعات وتوقعاتها من الحكومة.

وكان اشتية قد طلب من الرئيس تمديدا على مهلة تشكيل الحكومة بما يسمح به القانون، لضمان أن تُشكّل الحكومة بأكبر قدر من الرضى والدعم الفصائلي والشعبي.