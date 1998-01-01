بدران: احتشاد الآلاف بمليونية العودة استفتاء شعبي على خيار "الفصائل المسلحة"

غزة / سما /

أكد حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية لحركة حماس، اليوم السبت، على أن احتشاد مئات الآلاف في مليونية الأرض والعودة على البوابات الشرقية لقطاع غزة، هو استفتاء شعبي كبير على خيار الفصائل المسلحة.

وأضاف بدران في تصريح له: أن خروج مئات الآلاف دلالة على وحدة الشعب الفلسطيني رغم التضحيات التي يبذلها والمؤامرات التي حيكت ضده.

وكان الآلاف من ابناء شعبنا قد خرجوا في مليونية الأرض والعودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة إحياء ليوم الأرض الذي يصادف 30 من شهر مارس كل عام، وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتقاء شهيدين وإصابة 212 مواطن إثر إطلاق قوات جيش الاحتلال الرصاص الحي على المتظاهرين.