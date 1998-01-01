دحلان يحيي الذكرى الـ43 ليوم الأرض

غزة / سما/

أحيا محمد دحلان القيادي والنائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، اليوم السبت، الذكرى الـ43 ليوم الأرض.

ونشر دحلان تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السبت، تضمنت بيتًا من قصيدة "الأرض" للشاعر الفلسطيني محمود درويش يقول:" أنا الأرض.. يا أيّها العابرون على الأرض في صحوها".

ويُحيي الفلسطينيّون في كافّة أماكن تواجدهم "يوم الأرض الفلسطيني" الذي يصادف آذار/مارس من كل عام، والذي تعود أحداثه إلى 43 عامًا مضت، حين انتفضت جماهير الداخل الفلسطيني المحتلّ إثر مصادرة سلطات الاحتلال، برئاسة إسحاق رابين، 21 ألف دونم من أراضي القرى العربية في الجليل، ومنها عرابة و سخنين و دير حنا وعرب السواعد وغيرها ، عام 1976، لخدمة المشاريع الاستيطانية ضمن خطة تهويد الجليل واقتلاع السكان العرب منه.