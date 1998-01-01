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الرئيس البرازيلي غدا في تل ابيب و سفارة بلاده محور البحث

السبت 30 مارس 2019 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس البرازيلي غدا في تل ابيب و سفارة بلاده محور البحث


القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يبدأ الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الأحد زيارته إلى إسرائيل سيحاول خلالها التوفيق بين تعزيز علاقاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والحفاظ في الوقت نفسه على الروابط مع أبرز شركائه التجاريين العرب.

ومن المتوقع أن يحل تعهد بولسونارو بنقل سفارة البرازيل إلى القدس على رأس أجندة الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، فيما سيستخدمها نتنياهو لتعزيز موقفه قبل الانتخابات المقررة في 9 نيسان/ابريل. على من أنه المح الخميس الى احتمال عدم إعلان نقل مقر السفارة البرازيلية في اسرائيل الى القدس، مشيرا الى احتمال الاكتفاء بفتح بعثة اقتصادية في المدينة. 

وقال بولسونارو خلال احتفال عسكري اقيم في البرازيل، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "انتظر تسعة أشهر قبل إعطاء كلمته الاخيرة بشأن نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس". وتابع الرئيس البرازيلي "قد نقيم قريبا بعثة اقتصادية في القدس". وغداة انتخابه رئيسا في تشرين الاول/اكتوبر الماضي وعد بنقل مقر السفارة على غرار ما فعلت الولايات المتحدة في الاول من ايار/مايو 2018.

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