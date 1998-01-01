العرب في إسرائيل يحيون يوم الأرض

القدس المحتلة / سما /

أحيا العرب في إسرائيل، اليوم السبت، الذكرى الرابعة والثلاثين ليوم الارض، تخليدا لذكرى ستة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الاسرائيلي خلال تظاهرهم احتجاجا على أمر بمصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم.

ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل الى المشاركة في مسيرة مركزية السبت في مدينة سخنين في الجليل الأسفل من مركز المدينة. وكان سكان بلدات سخنين ودير حنا وعرابة في الجليل الأسفل نزلوا الى الشارع بشكل عفوي في الثلاثين من آذار/مارس 1976 تعبيرا عن غضبهم على أمر بمصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم في سهل البطوف وهو من أخصب الاراضي الزراعية. وإثر تدخل الجيش الاسرائيلي لقمع التظاهرة قتل ستة فلسطينيين قبل أن تتراجع اسرائيل عن قرارها بمصادرة الاراضي.

وفي كل عام تنطلق مسيرة مركزية في واحدة من هذه البلدات احتفالا بالذكرى التي باتت تعرف بيوم الأرض. وتنطلق المسيرة السبت تحت عنوان "لمواجهة سياسة التمييز العنصري وسياسة الحرب والاحتلال، خاصة في هذه الأيام التي يشتد فيها العدوان على شعبنا الفلسطيني بالعدوان حربيا على قطاع غزة، وبالحصار الجغرافي والاقتصادي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة".

بموازاة الاحتفال بيوم الأرض في منطقة الجليل يحيي الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم السبت، الذكرى السنوية الأولى لانطلاق "مسيرات العودة" على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل بتظاهرات حاشدة.