الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة

غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم السبت، جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الحاشدة في الجمعة القادمة تحت عنوان "انتصار الكرامة".

وأكدت الهيئة في بيانها الختامي، على أن جرائم الاحتلال وتهديداته لن تخيف شعبنا الذي يطالب بكسر الحصار.

وقالت الهيئة: "إنّ مسيرات العودة وكسر الحصار شكلت تجولاً كبيراً في قضيتنا الفلسطينية".

وتقدمت الهيئة بالتحية لشهداء وجرحى يوم الأرض ومسيرات العودة.

ووجهت التحية للجهود المصرية المتواصلة من أجل إنهاء معاناة شعبنا، وجهودها من أجل الوحدة الوطنية وكسر الحصار.

وأكدت الهيئة "أنها تقف إلى جاب الأسرى في سجون الاحتلال وهم حاضرين معنا حتى تحريرهم".