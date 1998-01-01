السنوار: نحن بالمرصاد لنتنياهو وتعامل المقاومة مع الاحتلال تجاه المسيرات لن يكون كالسابق

غزة / سما /

قال يحيي السنوار رئيس حركة حماس في غزة، اليوم السبت، إن شعبنا صوّت بأقدامه اليوم أنه متمسك بثوابتنا وحق العودة وكسر الحصار وأنه مع المقاومة ويقول: إننا نريد العيش بكرامة.

وأضاف السنوار خلال مشاركته بمليونية العودة، نحن بالمرصاد لنتيناهو وأي جرائم يرتكبها ولن نألو جهداً في الدفاع عن شعبنا.

وأشار الى أنه رغم البطش والقهر والتجويع شعبنا يؤكد تمسكه بالثوابت وبحق العودة مهما تنازل المتنازلون أو طبع المطبعون أو نسق المنسقون.

وأوضح السنوار أن الاحتلال اليوم أمام اختبار جديد نحن أمام عام جديد من هذه المسيرة تعامل المقاومة مع الاحتلال تجاه المسيرات الشعبية في العام الجديد لن يكون كما كان في العام الماضي.

وتابع: نتقدم بعظيم شكرنا لهذا الشعب العظيم الذي يواصل هذه المسيرة ويرسم الصورة واللوحة الرائعة على مدار عام كامل من المقاومة الشعبية.