الزهار: المقاومة باتت خيار الشعب الفلسطيني بأكمله

غزة / سما /

أكد محمود الزهار القيادي في حركة حماس، اليوم السبت، على أن المقاومة الفلسطينية باتت خيار الشعب الفلسطينية بأكمله.

وشدد الزهار خلال مشاركته بمليونية الأرض اليوم بمخيم العودة شرق جباليا، على أن جماهير غزة تشارك بمليونية الأرض حيث تؤكد على أن المقاومة خيار شعب لا يمكن التنازل عنه.

وأضاف: "من يظن أن المقاومة خيار فصيل فهو واهم، بل هي شعار الشعب الفلسطيني، ومن راهن على أن الشعب الفلسطيني سيبيع فلسطين فهو مخطئ".

واوضح القيادي في حماس، أنه :"لا تنازل عن القدس والجولان وفلسطين، لا تنازل عن برنامج حمل السلاح، لا تنازل عن أهداف كسر الحصار".