حماد لـ"نتنياهو": ستنهزم وستنكسر وستسلم يديك وسيُكسر مَن يأتي بعدك

غزة / سما /

قال فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم السبت، إن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، يوجه رسائل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن يأتي بعده.

وأضاف حماد في تصريحات له خلال مشاركته بـ"مليونية العودة": "شعبنا يرسل رسائل إلى نتنياهو: ستنهزم وستنكسر وستسلم يديك وسيُكسر مَن يأتي بعده".

وتابع: إن شعبنا يوجه رسائل للاحتلال بأنه "إن لم ترحل عنا فإننا قادمون، سنجتاز كل الحواجز التي تضعها في طريقنا"، ورسالة للعالم بأنه متمسك بحقوقه كافة.

وذكر أن "شعبنا تمكن من تحقيق العديد من الانجازات خلال عام من مسيرة العودة"، مؤكدا أن الاحتلال سيكسر أمام صمود شعبنا وبسالة مقاومتنا.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "اليوم تتجسد الوحدة الوطنية، وشعبنا أقوى من كل المؤامرات".