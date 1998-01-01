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أحكام تصل للمؤبد بحق 30 شخصا لارتباطهم بـ"داعش" في مصر

السبت 30 مارس 2019 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحكام تصل للمؤبد بحق 30 شخصا لارتباطهم بـ"داعش" في مصر


القاهرة /سما/

 قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بأحكام تصل للسجن المؤبد ( 25 عاما) بحق 30 شخصا أدينوا بالأنضمام إلي تنظيم "داعش" شمالي البلاد.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات صحفية أن "محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، قضت اليوم بمعاقبة 18 شخصا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 8 آخرين بالسجن 15 عاما، والسجن 10 سنوات بحق 4 آخرين ووضعهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات عقب انقضاء عقوبتهم".

وأدين المتهمون بـ"الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى في عدة محافظات، و اتخذوا مقرا لتنظيهم في أحد مناطق الإسكندرية (شمال) في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير/شباط 2018 والتخطيط لاستهدف كنيسة".

وأحكام محاكم أمن الدولة نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأى شكل، و يرفع الحكم لرئيس البلاد للتصديق عليه، وله صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها.ونفي خالد المصري عضو هيئة الدفاع بالقضية في تصريحات صحفية صحة الاتهامات الموجهة إلى موكليه بالقضية.

وفي 21 مارس/ آذار 2018 أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 30 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وعقدت أولى جلسات القضية فى 19 يونيو/ حزيران من العام ذاته.

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