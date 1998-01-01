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ليبرمان: "إسرائيل" ستحول 40 مليون دولار لحماس وهذا عار

السبت 30 مارس 2019 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: "إسرائيل" ستحول 40 مليون دولار لحماس وهذا عار


القدس المحتلة / سما /

قال افيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وزيرالحرب الاسبق، في تعقيب له حول المظاهرات عند حدود قطاع غزة، إن إسرائيل زادت المبالغ المالية التي تدفعها إلى حركة حماس.

وبحسب القناة 13 العبرية، أضاف ليبرمان خلال لقاء ثقافي في رمات غان اليوم السبت "هذا خزي وعار وهوان، كانت الحكومة تعطي حماس 15 مليون دولار نقداً، الآن تحول 40 مليون دولار بموافقة نتنياهو".

وأشار ليبرمان،  إلى أن إسرائيل ردت على إطلاق الصاروخ على منطقة "هشارون" بقصف هائل في غزة لكنها تلقت 64 صاروخاً على سديروت، وهذا استسلام لحماس".

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