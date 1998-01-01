التميمي: يوم الارض رمز لوحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال

رام الله / سما /

اكد احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة ان ذكرى يوم الارض الفلسطينية الذي يصادف هذا اليوم هي ذكرى عزيزة على قلب كل فلسطيني وعربي وتعتبر رمزا لوحدة الكفاح الفلسطيني في مواجهة المحتل.

وقال التميمي في بيان صحفي صدر عنه هذا اليوم ان الارض هي محور واصل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وجوهره ، ولاتقل اهمية عن كل قضايا الصراع الرئيسية الاخرى كالقدس واللاجئين والمياه والاسرى ، مؤكدا على قدسية الارض الفلسطينية التي تحتضن المسجد الاقصى والحرم الابراهيمي وكنيسة المهد وكنيسة القيامة.

واردف ان الواجب الديني والاخلاقي والسياسي والكفاحي يقتضي من الامتين العربية والاسلامية حماية هذه الارض المقدسة والدفاع عنها وتعزيز صمود اهلها الفلسطينيين من خلال تقديم كل الدعم والاسناد لهم في نضالهم في مواجهة المحتلين الاسرائيليين.

واوضح التميمي ان الذكرى ال43 ليوم الارض تاتي في ظروف دقيقة وخطيرة حيث تتعرض القضية الفلسطينية لهجمة غير مسبوقةمن قبل الاحتلال الاسرائيلي ومساندة مطلقة من قبل الادارة الامريكية والرئيس ترامب بهدف تصفية الحق الفلسطيني ومصادرة كل حقوقه الوطنية لفسح المجال للحركة الصهيونية لتحقق حلمها التاريخي باقامة اسرائيل الكبري .

وتقدم التميمي في نهاية تصريحه بالتحية لكافة شهداء يوم الارض المجيد وشهداء الامتين العربية والاسلامية ، وكل احرار العالم الذين سقطوا دفاعا عن الحق والارض الفلسطينية.