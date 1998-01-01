غزة / سما /

كشف سامي أبو الحصين الأمين العام المساعد بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن الموعد الجديد لنهائي بطولة "طوكيو 3" للشباب مواليد "2001 فما فوق".

وأكد أبو الحصين أن نهائي "طوكيو 3" سيجري يوم الأحد السابع من أبريل المقبل الساعة الرابعة عصرا على ملعب فلسطين بغزة.

ومن المقرر أن يجمع النهائي بين اتحاد خانيونس وخدمات البريج, بعدما تخطى الأول عقبة خدمات رفح (4-3) بركلات الترجيح, بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي, بينما انتصر الثاني على خدمات المغازي (1-0).

يشار إلى أن المباراة النهائية كانت من المفترض أن تجري الأسبوع الماضي, إلا أن اتحاد القدم فضّل تأجيلها, بسبب الأوضاع الأمنية في قطاع غزة.