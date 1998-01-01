البطش: مستمرون ونؤسس لعام جديد من مسيرات العودة نتصدى فيه لصفقة القرن

غزة / سما /

قال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، إن من يراهن على ضعفنا واستسلامنا نقول له مستمرون لعام آخر من مسيرات العودة.

وأضاف خلال كلمته في مخيم العودة ملكة شرق غزة: نحن لا نحتفى بمرور عام على مسيرات العودة ولكن نؤسس لعام جديد يتصدى لصفقة القرن وكسر الحصار الظالم .

وأكد البطش أن شعبنا قادر على إدارة المعركة من خلال مئات الآلاف من الوافدين والمشاركين في مسيرات العودة كما استطاع إدارة التصعيد في الأيام السابقة .

وتابع: في الذكرى السنوية لمسيرات العودة نؤكد على استمرار مشروعنا ومسيرة العودة واستعادة الوحدة الوطنية .

وأوضح البطش أن مئات آلاف من المشاركين خرجوا اليوم ليقولوا لترمب لا، عندما أعلن أن القدس عاصمة للاحتلال واعترف بأن الجولان تحت السيادة الصهيونية.