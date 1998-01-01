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يلين من غلاف غزة: الحكومة تشتري فترة قصيرة من الهدوء!

السبت 30 مارس 2019 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
يلين من غلاف غزة: الحكومة تشتري فترة قصيرة من الهدوء!


غزة / سما /

هاجم حاييم يلين عضو الكنيست الإسرائيلي، وهو أحد سكان غلاف غزة، الحكومة الإسرائيلية، قائلاً "إن حكومة نتنياهو تشتري فترة قصيرة من الهدوء".

وبحسب ريشت كان العبرية، أضاف يلين متسائلاً "هل لو قتل الصاروخ في بئر السبع أو هشارون جميع أفراد الأسرة ستتغير سياسة الحكومة؟".

وأكد بالقول "لقد مر عام من الرعب ولا تعترف به الحكومة".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن نحو 5500 فلسطيني يتظاهرون الآن على الحدود، ويلقون الحجارة، مشيرا إلى أن قوات الجيش تتصدى لهم باستخدام وسائل تفريق المظاهرات.

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