ناصر: ذكرى يوم الأرض وسنوية العودة مناسبة لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام

رام الله / سما /

توجه صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في قطاع غزة، بالتحية لشعبنا الفلسطيني في يوم الأرض الخالد وسنوية مسيرات العودة وكسر الحصار، مجدداً العهد للشهداء وللجرحى البواسل وللأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد ناصر خلال تواجده في مخيم العودة شرقي مدينة غزة السبت، أن ذكرى يوم الأرض وسنوية العودة وكسر الحصار تعد مناسبة لاستعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام لقطع الطريق على صفقة ترامب ومشاريع الاحتلال وعدوانه ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية والقدس المحتلة وفي أراضي ال٤٨ وفي مخيمات اللجوء والشتات.

ودعا السلطة الفلسطينية لاتخاذ خطوات تؤدي للخروج من اتفاق أوسلو بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بإعادة العلاقة مع دولة الاحتلال لمواجهة التحالف الأمريكي الإسرائيلي.