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نابلس: الاحتلال يقمع مسيرة احتجاجية على استهداف الطواقم الطبية

السبت 30 مارس 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: الاحتلال يقمع مسيرة احتجاجية على استهداف الطواقم الطبية


رام الله / سما /

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مسيرة سلمية نظمت احتجاجا على استهداف الطواقم الطبية والمسعفين بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس. 

واستهدفت  قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، الامر الذي ادى الى اصابة عدد من المشاركين بحالة اختناق. 

وكانت لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية بمحافظة نابلس، قد دعت للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية على حاجز حوارة، احتجاجا على جرائم الاحتلال التي تستهدف الطواقم الطبية والمسعفين والتي كان آخرها استشهاد المسعف ساجد مزهر واحياء لفعاليات يوم الارض الخالد. 

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