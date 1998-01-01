  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نابلس: الاحتلال يقمع مسيرة احتجاجية على استهداف الطواقم الطبية

السبت 30 مارس 2019 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مسيرة سلمية نظمت احتجاجا على استهداف الطواقم الطبية والمسعفين بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس. 

وافادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في المسيرة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، الامر الذي ادى الى اصابة عدد من المشاركين بحالة اختناق. 

وكانت لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية بمحافظة نابلس، قد دعت للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية على حاجز حوارة، احتجاجا على جرائم الاحتلال التي تستهدف الطواقم الطبية والمسعفين والتي كان آخرها استشهاد المسعف ساجد مزهر واحياء لفعاليات يوم الارض الخالد. 

#الطواقم الطبية

الأكثر قراءة اليوم

قيادي فلسطيني يكشف عن تفاصيل الرد الاسرائيلي على مطالب الفصائل بغزة بشأن التهدئة

ليبرمان: السنوار رجلٌ بارِعٌ وخارق الذكاء وأسس لنا مدرسةً نتعلّم فيها

الحية والبطش يكشفان تفاصيل لقاء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة مع الوفد المصري

المالكي: السلطة ستصرف 40% من رواتب هذا الشهر وخطر مُحدق يتزايد

هنية : مستعدون لكل السيناريوهات والبدائل من اجل مصلحة شعبنا والساعات القادمة حاسمة

سرايا القدس تحذر : قتل الاحتلال المدنيين في "مليونية العودة" غدا السبت سيجلب الحرب

يدلين: اسرائيل قررت عدم هزيمة حماس والحفاظ على سلطتتين ضعيفتين في غزة والضفة

الأخبار الرئيسية

اضراب

اصابتان .. صور: انطلاق "مليونية الارض والعودة" والاضراب الشامل يعم غزة

الجهاد وحماس: أي عدوان يستهدف مليونية الأرض سيلقى رداً يتناسب مع حجمه

قلق مصري من احتمال استئناف الاحتلال الاغتيالات ضد قادة حماس

أبناء شعبنا في الوطن والشتات يحيون اليوم الذكرى الـ43 ليوم الارض

استشهاد شاب بنيران الاحتلال شرق غزة